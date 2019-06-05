Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блоки
Зоркая пенсионерка из посёлка Пионерский заметила, что по их участку крадётся парнишка. Вскоре он попытался украсть железные блоки, но не мог их поднять. Женщина позвонила в полицию.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Советского района обратилась 61-летняя жительница поселка Пионерский по факту попытки хищения, принадлежащего её мужу имущества.
Был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражи 19-летний житель посёлка. Молодой человек проник на территорию участка, расположенного по улице Павлика Морозова, откуда пытался похитить два стальных блока весом 100 кг каждый.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».
ИСТОЧНИК KP.RU