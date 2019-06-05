2019-06-05T14:58:31+03:00
Общество

Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блоки

Парня задержали за попытку хищения
Алена Кульмухаметова
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Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блокиМолодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блокиФото: Татьяна Коркина
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Зоркая пенсионерка из посёлка Пионерский заметила, что по их участку крадётся парнишка. Вскоре он попытался украсть железные блоки, но не мог их поднять. Женщина позвонила в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Советского района обратилась 61-летняя жительница поселка Пионерский по факту попытки хищения, принадлежащего её мужу имущества.

Был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражи 19-летний житель посёлка. Молодой человек проник на территорию участка, расположенного по улице Павлика Морозова, откуда пытался похитить два стальных блока весом 100 кг каждый.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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