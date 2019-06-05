Участок улицы Пикмана в Нижневартовске строят по новым технологиям
В Нижневартовске приступят к завершению строительства дороги по улице Пикмана. Участок от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева выполнят в рамках нового механизма – контракта жизненного цикла.
Преимущество контракта жизненного цикла в том, что подрядчик напрямую зависит от качества собственной работы. После окончания строительства он будет содержать дорогу и должен сдать ее в нормативном состоянии.
Выполнять работы будет государственная компания АО «Северавтодор». В первой половине июня дорогу планируют перекрыть и приступить к подготовительным мероприятиям (земляные работы).
Протяженность построенного участка составляет примерно 600 метров. Стоимость работ с учетом периода эксплуатации – 160 млн рублей (деньги городского бюджета). У новой дороги будет четыре полосы (по 3,5 м каждая). Подрядчик выполнит тротуары, проезды к расположенным рядом объектам, ливневую канализацию. Также предусмотрено освещение и создание перекрестка.
ИСТОЧНИК KP.RU