2019-06-05T13:53:32+03:00
Происшествия

Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф

Рыба занесена в Красную книгу РФ
Алена Кульмухаметова
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Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф. Скрин с видеоКондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф. Скрин с видео
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Полицейскими Кондинского района выявлены факты незаконного вылова рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. По информации полиции Югры, местный 30-летний работающий житель деревни Алтай сетью выловил двух особей сибирского осетра.

Напомним, добыча сибирского осетра полностью запрещена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кондинец был задержан сотрудниками правопорядка, когда пытался сбыть рыбу.

Кроме того, установлено, что он же, в неразрешенное для рыболовства время на моторной лодке незаконно выловил 15 особей стерляди. В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела. Ему грозит срок и серьёзный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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