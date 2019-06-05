СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-05T13:53:32+03:00

Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф. Скрин с видео

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Полицейскими Кондинского района выявлены факты незаконного вылова рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. По информации полиции Югры, местный 30-летний работающий житель деревни Алтай сетью выловил двух особей сибирского осетра.

Напомним, добыча сибирского осетра полностью запрещена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кондинец был задержан сотрудниками правопорядка, когда пытался сбыть рыбу.

Кроме того, установлено, что он же, в неразрешенное для рыболовства время на моторной лодке незаконно выловил 15 особей стерляди. В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела. Ему грозит срок и серьёзный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU