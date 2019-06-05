Для югорчан в парке Бориса Лосева откроют гастрономическую площадку
Гастрономическую площадку, где будут представлены традиционные кушанья народов, проживающих в Ханты-Мансийске, планируется открыть 12 июня в парке имени Бориса Лосева.
По информации организаторов, в День города и в День России откроется городской фестиваль традиционных ремесел «Легенды Самаровограда». Предполагается, что это мероприятие станет одним из самых ярких в предстоящие праздники.
Национально-культурные объединения порадуют жителей и гостей югорской столицы номерами художественной самодеятельности и выставками изделий народного творчества, некоторые из которых можно будет приобрести на память или воссоздать под руководством местных умельцев.
Также будет работать площадка этно-спорта, где планируется продемонстрировать различные виды национальных состязаний.
Всего в столице Югры 12 июня развернутся более десятка различных тематических и развлекательных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU