СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-05T13:40:53+03:00

Для югорчан в парке Бориса Лосева откроют гастрономическую площадку. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Гастрономическую площадку, где будут представлены традиционные кушанья народов, проживающих в Ханты-Мансийске, планируется открыть 12 июня в парке имени Бориса Лосева.

По информации организаторов, в День города и в День России откроется городской фестиваль традиционных ремесел «Легенды Самаровограда». Предполагается, что это мероприятие станет одним из самых ярких в предстоящие праздники.

Национально-культурные объединения порадуют жителей и гостей югорской столицы номерами художественной самодеятельности и выставками изделий народного творчества, некоторые из которых можно будет приобрести на память или воссоздать под руководством местных умельцев.

Также будет работать площадка этно-спорта, где планируется продемонстрировать различные виды национальных состязаний.

Всего в столице Югры 12 июня развернутся более десятка различных тематических и развлекательных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU