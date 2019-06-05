2019-06-05T13:03:32+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска отправлял любителям музыки старые одеяла, подушки и песок

Мужчина размещал фиктивные объявления
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска отправлял любителям музыки старые одеяла, подушки и песок. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нижневартовска отправлял любителям музыки старые одеяла, подушки и песок. Фото с сайта pixabay.com
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Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в прокуратуре УМВД по ХМАО-Югре, с 2017 по 2018 год, обвиняемый вартовчанин размещал в сети Интернет на различных сайтах фиктивные объявления о продаже музыкальных инструментов и другого имущества. После того, как россиян заинтересовывали данные объявления, он сообщал им о необходимости внести предоплату и обещал направить товар транспортной компанией.

Получив деньги, мошенник отправлял потерпевшим в посылках старые одеяла, подушки и песок. Всего от преступных действий мошенника пострадало десять жителей различных субъектов России, которым причинен материальный ущерб на сумму более 112 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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