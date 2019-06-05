Дачники Нижневартовска пожаловались властям на торговцев саженцами

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-05T12:31:19+03:00

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Со стартом дачного сезона в Нижневартовске предприниматели традиционно предлагают огородникам приобрести саженцы и рассаду. Один из таких садовых рынков расположен по Мегионской дороге на въезде к дачам «Авиатор-1» и «Авиатор-3», проезд к которым затруднён. На въезде, где находится рынок, водители бросают машины прямо на дороге

Соседство с торговыми рядами доставляет неудобства владельцам дачных участков. Стоянки рядом нет. А машин приезжает много. За решением вопроса вартовчане обратились к главе города Василию Тихонову.

Проехать к дачам сложно. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Как рассказала заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска Татьяна Шилова, в прошлом году участок передан в аренду юридическому лицу для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности. На участке около 1,5 кв. м размещены торговые объекты для продажи сезонной продукции, а также пиломатериалов, организована площадка для складирования готовой продукции.

Глава города предложил один из вариантов – благоустройство рядом с рынком автопарковки либо строительство объездной дороги к дачным участкам и уже поручил профильным службам администрации выбрать место, возможное для размещения автостоянки, а также просчитать сколько денег на это потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU