2019-06-05T12:31:19+03:00
Общество

Дачники Нижневартовска пожаловались властям на торговцев саженцами

Узкая дорога заставлена автомобилями
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Дачники Нижневартовска пожаловались властям на торговцев саженцами. Фото с сайта администрации города НижневартовскДачники Нижневартовска пожаловались властям на торговцев саженцами. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Со стартом дачного сезона в Нижневартовске предприниматели традиционно предлагают огородникам приобрести саженцы и рассаду. Один из таких садовых рынков расположен по Мегионской дороге на въезде к дачам «Авиатор-1» и «Авиатор-3», проезд к которым затруднён. На въезде, где находится рынок, водители бросают машины прямо на дороге

Соседство с торговыми рядами доставляет неудобства владельцам дачных участков. Стоянки рядом нет. А машин приезжает много. За решением вопроса вартовчане обратились к главе города Василию Тихонову.

Проехать к дачам сложно. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Проехать к дачам сложно. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Как рассказала заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска Татьяна Шилова, в прошлом году участок передан в аренду юридическому лицу для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности. На участке около 1,5 кв. м размещены торговые объекты для продажи сезонной продукции, а также пиломатериалов, организована площадка для складирования готовой продукции.

Глава города предложил один из вариантов – благоустройство рядом с рынком автопарковки либо строительство объездной дороги к дачным участкам и уже поручил профильным службам администрации выбрать место, возможное для размещения автостоянки, а также просчитать сколько денег на это потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вновь в рейтинге лучших мэров России
Молодой горе-воришка из посёлка Пионерский не смог стащить тяжёлые блоки
Участок улицы Пикмана в Нижневартовске строят по новым технологиям
Кондинцу за двух осетров грозит срок и крупный штраф
Для югорчан в парке Бориса Лосева откроют гастрономическую площадку
Житель Нижневартовска отправлял любителям музыки старые одеяла, подушки и песок
«Спасатель» обчистил банковскую карту пожилой югорчанки
Выпускники Югры сдают физику и иностранный язык
Пенсионерка из Нефтеюганска перечислила за картинку планшета 10 тысяч рублей
В Нижневартовске появилась «Аллея экологов»
Молодой сургутянин пойдет под суд за порнографию в соцсетях
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска перестал расти
Двое детей пострадали в ДТП под Сургутом
В Октябрьском коммунальщики без лицензии откачивали септики
Вартовчан предупреждают о змеях
Югорчанка из магазина одежды похитила женские вещи
В Ханты-Мансийске высаживают барбарис и разбивают клумбы
Предприниматель из Сургута получит штраф за 16 тонн варенья
Коммунист из ГосДумы посетил Югру, чтобы оценить уровень жизни жителей округа
Погода в Югре 5 июня: переменная облачность и жарко
В Сургуте стартует ремонт теплосетей
Музеи Нижневартовска один день будут работать бесплатно
В Когалыме в День соседей горожан поздравила гигантская пчела