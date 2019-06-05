«Спасатель» обчистил банковскую карту пожилой югорчанки

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-05T12:43:41+03:00

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В дежурную часть полиции Советского района обратилась 58-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенника. Полицейским заявительница рассказал, что разместила на популярном сайте разместила объявление о сдаче принадлежащей ей комнаты в общежитии.

Вскоре ей позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником МЧС, предложил женщине предоплату за жилье в размере 7000 рублей, а также попросил снять объявление. Мужчина сообщил, что комнату он собирается снимать ближайшие два года, на время своей командировки, и убедил потерпевшую дать ему номер банковской карты. Спустя какое-то время, он позвонил вновь, узнать поступил ли платёж.

Так как оплата не прошла, звонивший предложил женщине пройти к ближайшему банкомату, чтобы перевести деньги на её счет. Пенсионерка выполнила все условия злоумышленника и вскоре с её счёта исчезли 68 тысяч рублей.

Отметим, все время злоумышленник общался с женщиной по телефону, не давая ей задуматься над ситуацией. О том, что ее обманули, заявительница поняла только спустя несколько часов. Проверив номер счета, который звонивший, якобы, по ошибке открыл женщине, она поняла, что это был ее депозит, на котором хранились накопленные деньги в размере 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU