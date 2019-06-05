2019-06-05T11:35:40+03:00
Общество

Выпускники Югры сдают физику и иностранный язык

Результаты они узнают через две недели
Алена Кульмухаметова
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Выпускники Югры сдают физику и иностранный языкВыпускники Югры сдают физику и иностранный языкФото: Татьяна Коркина
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Экзамены по иностранным языкам и физике продолжают 5 июня основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

По словам директора департамента образования и молодежной политики Югры, на сдачу экзамена по физике заявились 2205 выпускников, на иностранные языки – 916 человек. В автономном округе организована работа 63 пунктов проведения экзаменов по физике, 45 – по английскому языку, 5 – по немецкому и 2 – по французскому языку.

«Физикам» за 235 минут предстоит выполнить 24 задания с кратким ответом и решить восемь задач.

Для участников ЕГЭ по иностранным языкам пройдет письменная часть. Она состоит из четырех разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо. Задача – за три часа выполнить 40 заданий, два из которых с кратким ответом. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 7 и 8 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит в Югре с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 10,4 тыс. человек, из них 9,8 тыс. - выпускники текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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