2019-06-05T11:00:27+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нефтеюганска перечислила за картинку планшета 10 тысяч рублей

Деньги ушли на счёт мошенника
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Нефтеюганска перечислила за картинку планшета 10 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comПенсионерка из Нефтеюганска перечислила за картинку планшета 10 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от 55-летней жительницы города, которая сообщила, что накануне заказала на одном из интернет-магазинов планшет стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

Посылка до заявительницы дошла за несколько дней, однако радости при её открытии женщина не испытала. Вместо долгожданного планшета, который потерпевшая планировала подарить родственнице, находился бывший в употреблении смартфон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранителями проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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