СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-05T11:00:27+03:00

Пенсионерка из Нефтеюганска перечислила за картинку планшета 10 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от 55-летней жительницы города, которая сообщила, что накануне заказала на одном из интернет-магазинов планшет стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

Посылка до заявительницы дошла за несколько дней, однако радости при её открытии женщина не испытала. Вместо долгожданного планшета, который потерпевшая планировала подарить родственнице, находился бывший в употреблении смартфон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранителями проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников, сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU