В Нижневартовске появилась «Аллея экологов»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-05T10:39:22+03:00

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Озеленение Нижневартовска продолжается. В мероприятиях принимают участие как администрация города, так и школьники, волонтёры и просто неравнодушные жители.

Так, накануне на Рябиновом бульваре появилась «Аллея экологов» . Было высажено около 70 деревьев и кустарников.

Как рассказал начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Владимир Кайгородов, согласно проекту, в основном, бульвар украшает рябина.

Для внесения ландшафтных акцентов необходимо высадить красивоцветущие декоративные растения. Поэтому в канун Всемирного дня окружающей среды, 3 июня, в зоне отдыха появились 28 саженцев сибирской яблони, 40 – спиреи и одна черемуха маака. Озеленением данного участка занимались участники пресс-тура, организованного в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

- Посадка деревьев во время пресс-тура – отличная идея. Я горжусь, что принимаю участие в этом мероприятии. Возможно, в будущем я привезу сюда своих внуков и покажу им высаженное мной растение. Уверена, что эти саженцы вырастут, будут цвести и радовать жителей и гостей Нижневартовска, – поделилась начальник Ханты-Мансийского ЦГМС, филиала «Обь-Иртышское УГМС» Ольга Волковская.

ИСТОЧНИК KP.RU