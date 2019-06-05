2019-06-05T09:34:28+03:00
Происшествия

Молодой сургутянин пойдет под суд за порнографию в соцсетях

Ему грозит до шести лет лишения свободы за картинки в интернете
Алена Кульмухаметова
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Молодой сургутянин пойдет под суд за порнографию в соцсетях. Фото с сайта pixabay.comМолодой сургутянин пойдет под суд за порнографию в соцсетях. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Сургута в соцсетях знакомился с девушками и в сообщениях отправлял им очень приватные фото и видео. За страсть к «клубничке» мужчина может лишиться свободы.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 28-летнего сургутянина возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов. В одной из социальных сетей, мужчина знакомился с девушками и отправлял в сообщениях материалы интимного характера, содержащие признаки порнографической продукции, предоставив тем самым возможность определенному кругу лиц смотреть и копировать фотографии и видео.

Согласно данным справки об экспертном исследовании содержание сообщений подозреваемого относятся к категории порнографического характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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