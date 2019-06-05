2019-06-05T09:18:43+03:00
Общество

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска перестал расти

Тому способствовали погодные условия
Алена Кульмухаметова
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Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска перестал расти. Фото с сайта администрации Нижневартовского районаУровень воды в Оби в районе Нижневартовска перестал расти. Фото с сайта администрации Нижневартовского района
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Третьи сутки подряд уровень воды в Оби в районе Нижневартовска остаётся прежним. Он не вырос даже на сантиметр.

Так, по информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 5 июня составляет 770 сантиметров. В прошлом году на это же число Обь вышла за пределы опасных отметок в 850 см и составила 862 см. На тот момент уже шло затопление дачных участков старой части города. Сейчас ситуация под контролем. Гидрологи объясняют это погодными условиями.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплений земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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