Двое детей пострадали в ДТП под Сургутом

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-05T08:53:36+03:00

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Мальчик и девочка получили травмы на трассе в Сургутском районе. Иномарка вылетела в кювет.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 4 июня в 08:10 на 28 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе 47-летняя водитель за рулём «HYUNDAI», резко затормозила, чтобы не врезаться в двигающийся впереди автомобиль, в результате чего допустила занос и съехала в правый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и два несовершеннолетних пассажира, 12-летний мальчик и 10-летняя девочка.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и четверо – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU