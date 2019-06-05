СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-05T08:18:19+03:00

В Октябрьском коммунальщики без лицензии откачивали септики. Фото с сайта pixabay.com

За это им придётся заплатить штраф

Изменить размер текста: A A

Почти три года вывозили жидкие бытовые отходы коммунальщики из села Октябрьское, не имея на это лицензии. Так было до проверки прокуратурой.

Выяснилось, что ООО «Октябрьское ЖКХ» откачивает септики на основании заключенных с бюджетными учреждениями и населением договоров. Прокуратура ХМАО-Югры напоминает, что жидкие бытовые отходы относятся к отходам IV класса опасности, деятельность по вывозу которых с 01 июля 2016 года подлежит лицензированию.

Между тем, генеральный Октябрьского ЖКХ с заявлением на получение лицензии в контролирующий орган не обращался. Почти за три года общество получило прибыль на общую сумму свыше 3 млн. рублей.

В отношении генерального директора ООО «Октябрьское ЖКХ» возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в крупном размере».

Так как преступление отнесено к преступлениям небольшой тяжести, совершено впервые, руководитель характеризуется положительно, принял меры к заглаживанию вреда, Октябрьский районный суд вынес решение о назначении подсудимому судебного штрафа в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU