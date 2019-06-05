2019-06-05T07:40:37+03:00
Общество

Вартовчан предупреждают о змеях

При потепление хладнокровные выползают из своих нор
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан предупреждают о змеях. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан предупреждают о змеях. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Установившаяся жаркая погода и высокая влажность благотворно влияют на популяцию змей в Югре. В такие дни пресмыкающихся можно обнаружить не только на дачных участках, но и в черте населенных пунктов.

Сотрудники управление по делам ГО и ЧС города Нижневартовск напоминают о неукоснительном соблюдении правил безопасного поведения граждан в подобных ситуациях. При обнаружении змей либо граждан, пострадавших от их укуса, следует незамедлительно предупредить об этом других людей, находящихся в том же месте, а также срочно сообщить по телефонам: 112, 03, 103.

В этом году югорчане пока не сообщали о встречах со змеями. В прошлом году хладнокровных часто видели в Урае и в Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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