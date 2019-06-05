Югорчанка из магазина одежды похитила женские вещи
Очень хотела обновку, но денег не было, тогда женщина решилась на очередную кражу.
- В Ханты-Мансийске установлена подозреваемая в краже. Известно, что 38-летняя женщина, находясь в магазине одежды, похитила женские вещи общей стоимостью 4000 рублей. Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: мошенничество и две кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU