Югорчанка из магазина одежды похитила женские вещи

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-05T07:29:55+03:00

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Очень хотела обновку, но денег не было, тогда женщина решилась на очередную кражу.

- В Ханты-Мансийске установлена подозреваемая в краже. Известно, что 38-летняя женщина, находясь в магазине одежды, похитила женские вещи общей стоимостью 4000 рублей. Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: мошенничество и две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU