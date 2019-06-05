2019-06-05T06:56:50+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске высаживают барбарис и разбивают клумбы

В городе ведётся работа по озеленению
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске высаживают барбарис и разбивают клумбы. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске высаживают барбарис и разбивают клумбы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Коммунальщики окружной столицы Югры в конце мая приступили к озеленению города. Они уже успели произвести высадку зелени на Центральной площади, на улицах Карла Маркса и Дзержинского.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Калашникова, всего до конца июня в Ханты-Мансийске планируется высадить около 260 тысяч различных растений, среди которых агератум, петуния, сальвия, цинерария, лобулярия, кохия и различные виды бархатцев.

Помимо этого, в рамках муниципального контракта будет произведена подсадка полутора тысяч новых кустарников. Взамен погибших кустарников и деревьев вдоль улицы Гагарина и в районе школы №4 планируется высадить 580 саженцев черемухи, яблони, сирени, березы, рябины и декоративного барбариса. Кстати, последний хорошо цветет и плодоносит и, так же как остальные, показал хорошую приживаемость в условиях северного климата.

Но и это далеко не все мероприятия по озеленению. В обязанности коммунальщиков входят прополка, полив, а также окос газонов. Периодическое срезание верхнего слоя травы позволяет придать ей более ухоженный вид, восстанавить жизненную силу растений, обеспечить усиленную выработку кислорода, фитонцидов и дает возможность легче очищать «зеленый ковер» от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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