2019-06-05T06:42:07+03:00
Общество

Предприниматель из Сургута получит штраф за 16 тонн варенья

Он не сообщил о ввозимой партии «вкусностей»
Алена Кульмухаметова
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Предприниматель из Сургута получит штраф за 16 тонн варенья. Фото с сайта pixabay.comПредприниматель из Сургута получит штраф за 16 тонн варенья. Фото с сайта pixabay.com
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За непредставление таможню Югры статистической формы учета перемещения товаров, а именно 16 тонн варенья, 19 тонн компота и 31 тонны консервированной овощной продукции, ввезенных из Киргизии предпринимателем Сургута, возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование. Предпринимателю грозит штраф.

Ханты-Мансийская таможня напоминает, что при ввозе в Российскую Федерацию товаров с территорий Республик Беларусь, Казахстан, Армения и или вывозе из Российской Федерации на их территорию, россиянин обязан в срок до 8 рабочего дня начала месяца представлять таможенным органам статистические формы.

Непредставление, несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения, влечет административную ответственность и штрафы.

Сумма штрафа для юридического лица при первом нарушении составит от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. За повторное совершение этого же правонарушения размер штрафных санкций составит от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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