Коммунист из ГосДумы посетил Югру, чтобы оценить уровень жизни жителей округа
Изучать уровень жизни югорчан депутат и член фракции коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе, парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский начал с дорог. По этой причине в Югру он прибыл наличном автомобиле.
- Югра – это мой избирательный округ. В качестве депутата Государственной Думы я избран в том числе и от Ханты-Мансийского автономного округа, Ямала и Свердловской области, – отметил он.
Дороги приятно удивили депутата. Он заверил, что они находятся в отличном состоянии.
- Цель всего моего визита одна – оценить уровень жизни югорчан. В плане работы в Югре – встречи с окружным руководством, единомышленниками, гражданами. Так как я являюсь членом комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, то мной запланированы встречи с руководством окружного управления МВД, – рассказал Николай Езерский.
В югорской столице парламентарий также посетил Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Здесь ему представили уникальный опыт автономного округа устройства юных югорчан в замещающие семьи, поддержки таких семей. В частности, презентовали введенный решением окружного правительства сертификат, позволяющий родителям пройти обучение по курсу замещающих семей.
- Здесь, в Югре, созданы все условия для воспитания подрастающего поколения. Здесь видна любовь и забота к ветеранам, инвалидам. Я очарован Ханты-Мансийском – это город европейского уровня, – резюмировал Николай Езерский.
ИСТОЧНИК KP.RU