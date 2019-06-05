СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-05T06:34:41+03:00

Коммунист из ГосДумы посетил Югру, чтобы оценить уровень жизни жителей округа. Фото с сайта правительства Югры

Он прибыл в округ на личном автомобиле

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Изучать уровень жизни югорчан депутат и член фракции коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе, парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский начал с дорог. По этой причине в Югру он прибыл наличном автомобиле.

- Югра – это мой избирательный округ. В качестве депутата Государственной Думы я избран в том числе и от Ханты-Мансийского автономного округа, Ямала и Свердловской области, – отметил он.

Дороги приятно удивили депутата. Он заверил, что они находятся в отличном состоянии.

- Цель всего моего визита одна – оценить уровень жизни югорчан. В плане работы в Югре – встречи с окружным руководством, единомышленниками, гражданами. Так как я являюсь членом комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, то мной запланированы встречи с руководством окружного управления МВД, – рассказал Николай Езерский.

В югорской столице парламентарий также посетил Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Здесь ему представили уникальный опыт автономного округа устройства юных югорчан в замещающие семьи, поддержки таких семей. В частности, презентовали введенный решением окружного правительства сертификат, позволяющий родителям пройти обучение по курсу замещающих семей.

- Здесь, в Югре, созданы все условия для воспитания подрастающего поколения. Здесь видна любовь и забота к ветеранам, инвалидам. Я очарован Ханты-Мансийском – это город европейского уровня, – резюмировал Николай Езерский.

ИСТОЧНИК KP.RU