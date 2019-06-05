СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-05T06:06:11+03:00

Погода в Югре 5 июня: переменная облачность и жарко Фото: Татьяна Коркина

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В среду 5 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой, по западной половине умеренный, местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, по северо-западу +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём +21,+23 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU