В Сургуте стартует ремонт теплосетей
Работы по ремонту теплотрассы начнутся в Сургуте 5 июня. В этом году запланировано обновление магистральных и внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью в 13 километров. Сургутянам придётся потерпеть неудобства из-за отсутствия горячей воды.
Как сообщили в администрации города, самый крупный участок предстоит заменить на одной из центральных улиц – Островского. Его длина почти километр, возраст трубы – более 30 лет.
- Несвоевременная замена может привести к серьезной аварии вплоть до разрыва трубопровода и перебоям с теплоснабжением. В сильные морозы город рискует остаться без тепла – это 70 процентов населения и 26 объектов социального значения и промышленного производства, – сказал заместитель главного инженера по сетевому хозяйству Городских тепловых сетей Виталий Бегичев.
Работы произведут вдоль жилых домов, частично затронув зеленые зоны. При этом техника на производственном объекте будет работать в соответствии с правилами охраны коммунальных сетей. Что касается зеленых насаждений, то их постараются сохранить по максимуму: уже известно, что 31 куст акации пересадят на ближайшую территорию улицы Островского.
ИСТОЧНИК KP.RU