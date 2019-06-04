2019-06-04T15:58:50+03:00
Общество

В Сургуте стартует ремонт теплосетей

Коммунальщики заменят 13 километров труб
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте стартует ремонт теплосетей . Фото с сайта администрации СургутаВ Сургуте стартует ремонт теплосетей . Фото с сайта администрации Сургута
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Работы по ремонту теплотрассы начнутся в Сургуте 5 июня. В этом году запланировано обновление магистральных и внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью в 13 километров. Сургутянам придётся потерпеть неудобства из-за отсутствия горячей воды.

Как сообщили в администрации города, самый крупный участок предстоит заменить на одной из центральных улиц – Островского. Его длина почти километр, возраст трубы – более 30 лет.

- Несвоевременная замена может привести к серьезной аварии вплоть до разрыва трубопровода и перебоям с теплоснабжением. В сильные морозы город рискует остаться без тепла – это 70 процентов населения и 26 объектов социального значения и промышленного производства, – сказал заместитель главного инженера по сетевому хозяйству Городских тепловых сетей Виталий Бегичев.

Работы произведут вдоль жилых домов, частично затронув зеленые зоны. При этом техника на производственном объекте будет работать в соответствии с правилами охраны коммунальных сетей. Что касается зеленых насаждений, то их постараются сохранить по максимуму: уже известно, что 31 куст акации пересадят на ближайшую территорию улицы Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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