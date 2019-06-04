Музеи Нижневартовска один день будут работать бесплатно
В День России, который отмечается 12 июня, нижневартовские музеи будут работать для детей, студентов и членов многодетных семей бесплатно. Об этом сообщили в администрации города.
Так, с 11 до 18 часов будут открыты двери Музея истории русского быта. Нижневартовский краеведческий музей в этот день будет работать с 11 до 19 часов.
Организаторы акции сообщают, что при себе посетителям необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, студенческий билет, удостоверение многодетной семьи. Бесплатно можно будет посетить экспозиции, работающие на территории музеев.
Отметим, что в День России в городе и по всей Югре запланированы масса спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU