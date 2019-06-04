В Когалыме в День соседей горожан поздравила гигантская пчела
Веселые танцы, игры, караоке-баттл, рисунки на асфальте, гигантские боулинг и волейбол состоялись в День соседей в одном из дворов Когалыма.
Как сообщили в администрации, первый дворовой праздник соседей собрал на своей площадке более 40 жителей города. Малыши вместе с родителями водили хороводы, соревновались в быстроте и ловкости, и, конечно, участвовали в развивающих подвижных играх. Гигантская пчелка раздавала летние «обнимашки» и создавала сказочную атмосферу.
Пчела раздавала "обнимашки". Фото с сайта администрации Когалыма
Дворовый праздник «День семейного отдыха» объединил жителей домов по ул. Мира 4а, 4б. Это первый из трех дней семейного отдыха, проведенный специалистами молодёжного культурного центра «Феникс» в этом году.
Добавим, что Дни соседей прошли во всех городах Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU