СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-04T15:27:51+03:00

В Когалыме в День соседей горожан поздравила гигантская пчела. Фото с сайта администрации Когалыма

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Веселые танцы, игры, караоке-баттл, рисунки на асфальте, гигантские боулинг и волейбол состоялись в День соседей в одном из дворов Когалыма.

Как сообщили в администрации, первый дворовой праздник соседей собрал на своей площадке более 40 жителей города. Малыши вместе с родителями водили хороводы, соревновались в быстроте и ловкости, и, конечно, участвовали в развивающих подвижных играх. Гигантская пчелка раздавала летние «обнимашки» и создавала сказочную атмосферу.

Пчела раздавала "обнимашки". Фото с сайта администрации Когалыма

Дворовый праздник «День семейного отдыха» объединил жителей домов по ул. Мира 4а, 4б. Это первый из трех дней семейного отдыха, проведенный специалистами молодёжного культурного центра «Феникс» в этом году.

Добавим, что Дни соседей прошли во всех городах Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU