Спасатели Югры приняли участие в фестивале туристов
Состязались в ловкости, силе, выносливости, знаниях и даже пели на открытом фестивале туристов имени Андрея Терезова в Нягани сотрудники регионального МЧС.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, принять участие в фестивале съехались 18 команд - предприятий, организаций, учреждений из Нягани, Урая, Югорска, Приобья и других муниципалитетов. Всего прибыли около трехсот участников.
Как пояснили организаторы фестиваля, состязания проводятся ежегодно в последние выходные мая, и с каждым годом количество желающих принять участие в мероприятии увеличивается. За два дня участники попробовали свои силы в спортивном ориентировании, водном слаломе, полосе препятствий, краеведческой викторине, вязании узлов и конкурсе бардовской песни.
Сотрудники МЧС прошли все испытания успешно, причем в самом сложном из них – спортивном ориентировании - заняли первое место. Помимо спортивного ориентирования команда стала первой в конкурсе «Краеведение».
Творческой составляющей фестиваля стал конкурс бардовской песни. Спасатели исполнили песни под аккомпанемент эстрадно-духового оркестра.
ИСТОЧНИК KP.RU