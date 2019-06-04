СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-04T15:16:20+03:00

Спасатели Югры приняли участие в фестивале туристов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Он прошёл на базе центра «Патриот» в Нягани

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Состязались в ловкости, силе, выносливости, знаниях и даже пели на открытом фестивале туристов имени Андрея Терезова в Нягани сотрудники регионального МЧС.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, принять участие в фестивале съехались 18 команд - предприятий, организаций, учреждений из Нягани, Урая, Югорска, Приобья и других муниципалитетов. Всего прибыли около трехсот участников.

Как пояснили организаторы фестиваля, состязания проводятся ежегодно в последние выходные мая, и с каждым годом количество желающих принять участие в мероприятии увеличивается. За два дня участники попробовали свои силы в спортивном ориентировании, водном слаломе, полосе препятствий, краеведческой викторине, вязании узлов и конкурсе бардовской песни.

Сотрудники МЧС прошли все испытания успешно, причем в самом сложном из них – спортивном ориентировании - заняли первое место. Помимо спортивного ориентирования команда стала первой в конкурсе «Краеведение».

Творческой составляющей фестиваля стал конкурс бардовской песни. Спасатели исполнили песни под аккомпанемент эстрадно-духового оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU