Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды
Второй год подряд Нижневартовск признаётся лучшим в конкурсе «Лучшее муниципальное образование автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».
Как сообщили в городской администрации, конкурс проводился в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.
По результатам работы конкурсной комиссии в 2018 году победителями конкурса признаны: Нижневартовск – в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» и Сургутский район – в номинации «Лучшее муниципальное образование – муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».
Отметим, что комиссией отмечены высокие результаты по показателям, характеризующим работу в области обращения с отходами, в том числе в части ликвидации несанкционированных свалок и обеспеченности контейнерами для раздельного накопления отходов, количества эколого-просветительских и природоохранных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU