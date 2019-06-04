2019-06-04T14:59:39+03:00
Общество

Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды

Он занимает лидирующую позицию в региональном конкурсе уже второй год подряд
Алена Кульмухаметова
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Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды. Фото с сайта администрации города НижневартовскНижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Второй год подряд Нижневартовск признаётся лучшим в конкурсе «Лучшее муниципальное образование автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».

Как сообщили в городской администрации, конкурс проводился в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.

По результатам работы конкурсной комиссии в 2018 году победителями конкурса признаны: Нижневартовск – в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» и Сургутский район – в номинации «Лучшее муниципальное образование – муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».

Отметим, что комиссией отмечены высокие результаты по показателям, характеризующим работу в области обращения с отходами, в том числе в части ликвидации несанкционированных свалок и обеспеченности контейнерами для раздельного накопления отходов, количества эколого-просветительских и природоохранных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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