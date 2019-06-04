2019-06-04T14:45:18+03:00
Происшествия

В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефона

Женщина оставила его на прилавке
Алена Кульмухаметова
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В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефонаВ Югорске по горячим следам раскрыта кража телефонаФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что у его супруги украли сотовый телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, женщина, находясь на рабочем месте в одном из магазинов города, оставила без присмотра свой телефон на прилавке. В это время, неизвестный похитил принадлежащую ей технику.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель который зашел в данный магазин за покупкой и стоял в очереди.

Похищенное имущество изъято и передано владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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