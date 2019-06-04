В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефона

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-04T14:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что у его супруги украли сотовый телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, женщина, находясь на рабочем месте в одном из магазинов города, оставила без присмотра свой телефон на прилавке. В это время, неизвестный похитил принадлежащую ей технику.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель который зашел в данный магазин за покупкой и стоял в очереди.

Похищенное имущество изъято и передано владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU