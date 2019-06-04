В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефона
Женщина оставила его на прилавке
В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефонаФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что у его супруги украли сотовый телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, женщина, находясь на рабочем месте в одном из магазинов города, оставила без присмотра свой телефон на прилавке. В это время, неизвестный похитил принадлежащую ей технику.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель который зашел в данный магазин за покупкой и стоял в очереди.
Похищенное имущество изъято и передано владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU