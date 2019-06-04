В Советском районе прошёл слёт школьных лесничеств

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-04T14:31:40+03:00

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На базе Природного парка «Кондинские озера» состоялся XХ Межрайонный слёт школьных лесничеств и экологических объединений в Советском районе. Он прошёл в рамках проведения XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Как сообщили в администрации Советского района, принимало участие семь команд по шесть человек в возрасте 11-17 лет из Советского и Югорска. Всего в слёте приняли участие около 90 человек.

Состязания начались с индивидуальных специализированных конкурсов: лесоводов, ботаников, дендрологов, энтомологов, зоологов и экологов. Во второй день слета научные сотрудники провели для ребят мастер-классы по фенологии растений и микологии. Основным мероприятием второго дня стала командная эстафета «Лесное многоборье», которая состояла из 12 этапов. Каждой команде предстояло измерить диаметр и высоту дерева, определить растения по живым образцам, найти на плане лесонасаждений лесную дорогу, пройти трассу в веревочном парке.

Все победители и призеры награждены грамотами и подарками, предоставленными департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU