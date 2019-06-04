СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-04T14:09:56+03:00

В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по изготовлению колыбелей. Фото с сайта департамента культуры ХМАО

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В окружной столице Югры 3 июня открылся ежегодный XXI научно-практический семинар «Изготовление традиционных детских колыбелей-люлек обских угров: музееведческий и технологический аспекты».

С утра 4 июня начали работу мастер-классы. Они будут работать на открытой экспозиции музея «Торум Маа» до 7 июня.

Как сообщили в департаменте культуры ХМАО, запланированы мастер-классы по изготовлению традиционных колыбелей (люлек) восточных, приуральских казымских и берёзовских ханты, кондинских и ляпинских манси, переносной люльки юганских ханты, крюка для подвешивания люльки и мастер-класс по нанесению орнамента на берестяную люльку казымских ханты.

Для проведения мастер-классов приглашены: народный мастер России Николай Анатольевич Тасьманов (северные ханты), мастера-носители традиционной культуры обских угров Молданова Ирина Семёновна (казымские ханты); Кондина Галина Рудольфовна (ляпинские манси); Курганова Галина Михайловна (берёзовские ханты); Ярсомова Альбина Лазаревна (юганские ханты), Кондин Вячеслав Юрьевич (приуральские ханты); Брусницин Анатолий Николаевич (кондинские манси) и др.

Завершит работу семинара итоговая выставка-презентация с лучшими работами.

ИСТОЧНИК KP.RU