Юные когалымчане отправились на отдых в Крым
Сегодня 4 июня очередная группа маленьких жителей Когалыма отправилась на отдых в Крым.
Как рассказали в администрации города, 23 ребенка отдохнут в оздоровительном лагере имени Казакевича, что находится в поселке Песчаное недалеко от Симферополя.
К морю ребята полетят прямым рейсом по маршруту Сургут – Симферополь. До Сургута группа отправилась на специализированном транспорте, оборудованном всем необходимым для перевозки несовершеннолетних.
На протяжении всего пути до лагеря детей сопровождают взрослые из числа педагогов. В Когалым ребята вернутся 24 июня.
Отметим, что в городе также открываются лагеря при образовательных учреждениях, где дети могут отдохнуть и поправить своё здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU