СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-04T13:54:44+03:00

Юные когалымчане отправились на отдых в Крым. Фото с сайта администрации города Когалым

До Сургута они едут на автобусе

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Сегодня 4 июня очередная группа маленьких жителей Когалыма отправилась на отдых в Крым.

Как рассказали в администрации города, 23 ребенка отдохнут в оздоровительном лагере имени Казакевича, что находится в поселке Песчаное недалеко от Симферополя.

К морю ребята полетят прямым рейсом по маршруту Сургут – Симферополь. До Сургута группа отправилась на специализированном транспорте, оборудованном всем необходимым для перевозки несовершеннолетних.

На протяжении всего пути до лагеря детей сопровождают взрослые из числа педагогов. В Когалым ребята вернутся 24 июня.

Отметим, что в городе также открываются лагеря при образовательных учреждениях, где дети могут отдохнуть и поправить своё здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU