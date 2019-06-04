2019-06-04T13:48:58+03:00
Спорт

Участники игр юных соотечественников познакомились с Югрой

Были организованы развлекательные интерактивные зоны для ребят
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Участники игр юных соотечественников познакомились с Югрой. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАО-ЮгрыУчастники игр юных соотечественников познакомились с Югрой. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

После соревнований участников V Всемирных игр юных соотечественников ждала обширная культурная и развлекательная программа, подготовленная организаторами.

Как сообщили в департаменты физической культуры и спорта Югры, накануне ребята на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко познакомились с культурой Ханты-Мансийского автономного округа.

Для участников и гостей праздника развернулось настоящее представление, знакомящее с традициями, культурой и бытом народов, населяющих Югру. Школа медвежьих игрищ «Сказок и песен дом» представила национальные танцы и песни на хантыйском языке, вовлекая зрителей в яркую театрализованную постановку. Свои выступления показали творческие этнографические коллективы из поселка Шапша, расположенного неподалеку от Ханты-Мансийска. Представители коренных народов исполнили известные хиты, переведенные на хантыйский язык, а человек-оркестр Федор Ларюшкин спел собственные песни в стиле сибирского рэгги.

Вокруг центральной сцены праздника были организованы развлекательные интерактивные зоны для ребят. Так, в одном из чумов шли мастер-классы по изготовлению традиционных оберегов ханты и манси, в другом — участники Всемирных игр юных соотечественников могли посмотреть на быт коренных народов Севера и сфотографироваться в их национальной одежде.

В игровой зоне этнографических видов спорта ребята могли посоревноваться в перетягивании палки, стрельбе из лука, прыжках через нарты и кидании тынзяна на хорей. Однако больше всего любителей посоревноваться собрал простой канат. Вне деления на страны и континенты ребята собирались в две команды, соревновавшиеся друг с другом в силе и умении работать в команде.

Закончился вечер традиционно, конкурсной программой «Визитная карточка». В этот раз о своих странах и культуре рассказывали ребята из Катара, Киргизии, Китая, Латвии, Ливана, Литвы, Люксембурга, Молдавии, Монголии, Норвегии, Палестины, Польши, Португалии и Румынии.

В конкурсе «Визитная карточка» финальный день, свои презентации покажут оставшиеся команды. Результаты конкурса будут объявлены в финальный день Игр, 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте стартует ремонт теплосетей
Музеи Нижневартовска один день будут работать бесплатно
В Когалыме в День соседей горожан поздравила гигантская пчела
Спасатели Югры приняли участие в фестивале туристов
Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды
В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефона
В Советском районе прошёл слёт школьных лесничеств
В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по изготовлению колыбелей
Юные когалымчане отправились на отдых в Крым
Югорчанин получил пять лет тюрьмы за наркотики
Житель Нефтеюганска за 37 тысяч рублей купил у мошенника двигатель
Сургутский район присоединился к акции «Чистый лес»
Через два дня в Радужном завершается отопительный сезон
Следж-хоккеиты команды «Югра» выиграли Кубок Континента
«Праздник песни» привезёт хор Турецкого в Югру
В Нижневартовске строят дублёр улицы Лопарёва
В Югорске на родину выдворяют гражданина Кыргызстана
Нижневартовск и Ханты-Мансийский район в лидерах по вводу жилья
Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова
Рыбный фестиваль пройдёт в Сургуте в День города
В Югре реализуется национальный проект «Экология»
Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака