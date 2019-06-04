Участники игр юных соотечественников познакомились с Югрой

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-04T13:48:58+03:00

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После соревнований участников V Всемирных игр юных соотечественников ждала обширная культурная и развлекательная программа, подготовленная организаторами.

Как сообщили в департаменты физической культуры и спорта Югры, накануне ребята на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко познакомились с культурой Ханты-Мансийского автономного округа.

Для участников и гостей праздника развернулось настоящее представление, знакомящее с традициями, культурой и бытом народов, населяющих Югру. Школа медвежьих игрищ «Сказок и песен дом» представила национальные танцы и песни на хантыйском языке, вовлекая зрителей в яркую театрализованную постановку. Свои выступления показали творческие этнографические коллективы из поселка Шапша, расположенного неподалеку от Ханты-Мансийска. Представители коренных народов исполнили известные хиты, переведенные на хантыйский язык, а человек-оркестр Федор Ларюшкин спел собственные песни в стиле сибирского рэгги.

Вокруг центральной сцены праздника были организованы развлекательные интерактивные зоны для ребят. Так, в одном из чумов шли мастер-классы по изготовлению традиционных оберегов ханты и манси, в другом — участники Всемирных игр юных соотечественников могли посмотреть на быт коренных народов Севера и сфотографироваться в их национальной одежде.

В игровой зоне этнографических видов спорта ребята могли посоревноваться в перетягивании палки, стрельбе из лука, прыжках через нарты и кидании тынзяна на хорей. Однако больше всего любителей посоревноваться собрал простой канат. Вне деления на страны и континенты ребята собирались в две команды, соревновавшиеся друг с другом в силе и умении работать в команде.

Закончился вечер традиционно, конкурсной программой «Визитная карточка». В этот раз о своих странах и культуре рассказывали ребята из Катара, Киргизии, Китая, Латвии, Ливана, Литвы, Люксембурга, Молдавии, Монголии, Норвегии, Палестины, Польши, Португалии и Румынии.

В конкурсе «Визитная карточка» финальный день, свои презентации покажут оставшиеся команды. Результаты конкурса будут объявлены в финальный день Игр, 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU