2019-06-04T13:32:21+03:00
Происшествия

Югорчанин получил пять лет тюрьмы за наркотики

Мужчина склонял к приёму запрещённых веществ знакомого
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин получил пять лет тюрьмы за наркотикиЮгорчанин получил пять лет тюрьмы за наркотикиФото: Татьяна Коркина
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Берёзовский районный суд накануне признал виновным 25-летнего жителя посёлка городского типа Берёзово в склонении к употреблению наркотиков.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ранее злоумышленник и двое жителей Берёзово были привлечены к административной ответственности за потребление запрещённых веществ. В декабре прошлого года компания молодых людей в наркотическом опьянении каталась по улицам поселка на автомобиле «ВАЗ». Сотрудниками полиции из салона авто было изъято вещество растительного происхождения, которым, по заключению экспертов, оказалась марихуана общей массой 0,432 грамма.

Березовским районным судом мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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