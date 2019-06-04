2019-06-04T12:57:22+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска за 37 тысяч рублей купил у мошенника двигатель

Найти преступника пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Житель Нефтеюганска за 37 тысяч рублей купил у мошенника двигатель. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нефтеюганска за 37 тысяч рублей купил у мошенника двигатель. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, потерпевший на различных торговых площадках в Интернете искал информацию о продаже двигателя по приемлемой цене и оставлял свои контакты. Через короткое время с заявителем связался «продавец», который сообщил о наличии двигателя и попросил перечислить деньги. Потерпевший перевел на предоставленный банковский счет оговоренную сумму.

Позднее злоумышленник еще раз перезвонил нефтеюганцу и сообщил, что нужный двигатель технически неисправен, но в наличии имеется другой, за который необходимо доплатить еще 13 тысяч рублей. После того, как деньги были перечислены, «продавец» перестал выходить на связь. Из-за действий мошенников потерпевший лишился порядка 37 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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