2019-06-04T12:48:08+03:00
Общество

Сургутский район присоединился к акции «Чистый лес»

За несколько часов мусора насобирали полный грузовик
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутский район присоединился к акции «Чистый лес». Фото департамента недропользования и природных ресурсов ХМАОСургутский район присоединился к акции «Чистый лес». Фото департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО
Изменить размер текста:

Акция «Чистый лес» состоялась 31 мая в Сургутском лесничестве. На уборку вышли 32 сотрудника сургутского лесхоза, Природнадзора и предприятий ТЭК.

Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, объектом проведения акции был выбран лес расположенный в зоне придорожной трассы в месте отдыха граждан.

Участникам акции раздали необходимый инвентарь, разделили на группы и распределили по лесу для уборки мусора.Всего за несколько часов мусора насобиралось на полный кузов грузовика.

По завершении акции Сургутским лесничеством был организован вывоз бытового мусора на полигон твердых бытовых отходов в объеме 12 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте стартует ремонт теплосетей
Музеи Нижневартовска один день будут работать бесплатно
В Когалыме в День соседей горожан поздравила гигантская пчела
Спасатели Югры приняли участие в фестивале туристов
Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды
В Югорске по горячим следам раскрыта кража телефона
В Советском районе прошёл слёт школьных лесничеств
В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по изготовлению колыбелей
Юные когалымчане отправились на отдых в Крым
Участники игр юных соотечественников познакомились с Югрой
Югорчанин получил пять лет тюрьмы за наркотики
Житель Нефтеюганска за 37 тысяч рублей купил у мошенника двигатель
Через два дня в Радужном завершается отопительный сезон
Следж-хоккеиты команды «Югра» выиграли Кубок Континента
«Праздник песни» привезёт хор Турецкого в Югру
В Нижневартовске строят дублёр улицы Лопарёва
В Югорске на родину выдворяют гражданина Кыргызстана
Нижневартовск и Ханты-Мансийский район в лидерах по вводу жилья
Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова
Рыбный фестиваль пройдёт в Сургуте в День города
В Югре реализуется национальный проект «Экология»
Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака