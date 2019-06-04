СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-04T12:48:08+03:00

Сургутский район присоединился к акции «Чистый лес». Фото департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО

За несколько часов мусора насобирали полный грузовик

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Акция «Чистый лес» состоялась 31 мая в Сургутском лесничестве. На уборку вышли 32 сотрудника сургутского лесхоза, Природнадзора и предприятий ТЭК.

Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, объектом проведения акции был выбран лес расположенный в зоне придорожной трассы в месте отдыха граждан.

Участникам акции раздали необходимый инвентарь, разделили на группы и распределили по лесу для уборки мусора.Всего за несколько часов мусора насобиралось на полный кузов грузовика.

По завершении акции Сургутским лесничеством был организован вывоз бытового мусора на полигон твердых бытовых отходов в объеме 12 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU