Сургутский район присоединился к акции «Чистый лес»
Акция «Чистый лес» состоялась 31 мая в Сургутском лесничестве. На уборку вышли 32 сотрудника сургутского лесхоза, Природнадзора и предприятий ТЭК.
Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, объектом проведения акции был выбран лес расположенный в зоне придорожной трассы в месте отдыха граждан.
Участникам акции раздали необходимый инвентарь, разделили на группы и распределили по лесу для уборки мусора.Всего за несколько часов мусора насобиралось на полный кузов грузовика.
По завершении акции Сургутским лесничеством был организован вывоз бытового мусора на полигон твердых бытовых отходов в объеме 12 кубометров.
ИСТОЧНИК KP.RU