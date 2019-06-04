СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-04T12:38:53+03:00

Через два дня в Радужном завершается отопительный сезон. Фото с сайта администрации города Радужный

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В четверг 6 июня ровно в полночь предприятие «Радужныйтеплосеть» отключит подачу теплоносителя в жилые дома и другие здания города. С этого дня отопительный период 2018–2019 годов для Радужного будет окончен.

По словам директора «Радужныйтеплосеть» Андрея Клака, одним из критериев окончания отопительного сезона правилами установлена климатическая норма. Если среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов и выше в течении 5 дней подряд, то принимается решение об окончании отопительного сезона.

Теплоснабжающая организация приступит к подготовке к новому отопительному сезону, следуя планам и графикам.

- Совсем скоро мы начнём ремонтные работы. Сейчас все готово: бригады скомплектованы, графики работ утверждены, материалами обеспечены полностью, разрешения о проведении земляных работ в микрорайонах получены. В короткий промежуток летнего периода коммунальщикам предстоит провести целый комплекс мероприятий по подготовке магистрали к началу нового отопительного сезона. В планах — гидравлические испытания для выявления дефектных участков, промывка, опрессовка, технический осмотр и ремонт котельной, индивидуальных тепловых пунктов, внутриквартальных тепловых сетей и другого оборудования, необходимого для поддержания тепла в городе, – сообщил Андрей Клак.

ИСТОЧНИК KP.RU