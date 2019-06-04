2019-06-04T12:24:56+03:00
Общество

Следж-хоккеиты команды «Югра» выиграли Кубок Континента

Участие игроков в турнире в Сочи стало важным этапом в подготовке к чемпионату мира группы В
Алена Кульмухаметова
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Следж-хоккеиты команды «Югра» выиграли Кубок Континента. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАОСледж-хоккеиты команды «Югра» выиграли Кубок Континента. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАО
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Игроки следж-хоккейной команды «Югра» в составе сборной России победили на международном турнире «Кубок Континента», который проходил в Сочи с 1 по 3 июня.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, борьбу за главный приз соревнований по хоккею-следж вели две сборных команды России (Россия-1 и Россия-2), а также национальные команды Словакии и Германии. Они вели между собой круговой турнир, в результате которого досрочно определился победитель – команда Россия-1.

В состав команды Россия-1 вошло немало опытных игроков спортивного хоккейного клуба «Югра»: Константин Шихов, Илья Волков, Василий Варлаков, Евгений Плотников, Андрей Соколов, а также Михаил Мячин – талантливый молодой защитник. Алексей Лысов на прошедшем турнире выступал за команду Россия-2.

Итог победа России-1 в Кубке Континента. Второе тоже у россиян – Россия-2. Третье место заняла команда Германии, четвертое место у Словакии.

Участие игроков в турнире в Сочи стало важным этапом в подготовке к чемпионату мира группы В, который пройдёт в ноябре этого года. России нужна победа в этих международных стартах, чтобы вновь выйти в группу А и бороться за путевку на участие в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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