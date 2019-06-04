2019-06-04T12:00:01+03:00
Звезды

«Праздник песни» привезёт хор Турецкого в Югру

Югорчанам предлагают спеть в масштабном караоке
Алена Кульмухаметова
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«Праздник песни» привезёт хор Турецкого в Югру. Фото с сайта pixabay.com«Праздник песни» привезёт хор Турецкого в Югру. Фото с сайта pixabay.com
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Уникальная музыкальная патриотическая акция «Праздник песни» пройдет в Югре 10-12 июня. Ее организатором является хор Турецкого при участии арт-группы «Soprano».

Как сообщили в правительстве Югры, во время акции артисты исполнят известные всей стране композиции. Любимые песни нескольких поколений вместе с солистами смогут исполнить и югорчане в рамках масштабного караоке.

Так, 10 июня «Праздник песни» состоится в Нижневартовске, 11 июня артисты дадут концерт в Ханты-Мансийске, а 12 июня – в День России – споют вместе с жителями и гостями Сургута.

Отметим, что с 2015 по 2017 год «Праздник песни» состоялся в 35-ти городах России и 15-ти городах Казахстана. Он объединил около 4,5 миллиона человек, став народным караоке №1 в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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