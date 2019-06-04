СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-04T11:31:08+03:00

Нижневартовск и Ханты-Мансийский район в лидерах по вводу жилья Фото: Татьяна Коркина

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, во время заседания был рассмотрен вопрос об исполнении планов по вводу жилья. Объем ввода жилья за январь-май 2019 года составил 104 тысячи квадратных метров, из них 34 тысячи – за счет индивидуального жилищного строительства. Ввод объектов осуществляется в соответствии с графиком.

По итогам пяти месяцев по вводу жилья в эксплуатацию лидируют Нижневартовск, Ханты-Мансийский и Советский районы, Урай и Югорск.

ИСТОЧНИК KP.RU