Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 18-летний студент одного из вузов окружной столицы.
Молодой человек рассказал полицейским, что на интернет-сайте бесплатных объявлений «Авито» он нашел объявление о продаже массогабаритного макета автомата Калашникова. В ходе переписки с продавцом заявитель договорился о цене и условиях поставки автомата. В качестве задатка югорчанин перечислил 6 000 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU