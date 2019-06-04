2019-06-04T10:55:23+03:00
Происшествия

Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова

Парень перечислил задаток мошенникам
Алена Кульмухаметова
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Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова. Фото с сайта pixabay.comСтудента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 18-летний студент одного из вузов окружной столицы.

Молодой человек рассказал полицейским, что на интернет-сайте бесплатных объявлений «Авито» он нашел объявление о продаже массогабаритного макета автомата Калашникова. В ходе переписки с продавцом заявитель договорился о цене и условиях поставки автомата. В качестве задатка югорчанин перечислил 6 000 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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