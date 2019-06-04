Рыбный фестиваль пройдёт в Сургуте в День города

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-04T10:46:13+03:00

Для детей и взрослых пройдут тематические мастер-классы по созданию разнообразных рыб

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Сургут отмечает День России и День города 12 июня. Для горожан и гостей приготовлен целый ряд развлекательных, культурных и спортивных мероприятий.

Так, с 11:00 до 17:00 на уличной площадке у галереи современного искусства «Стерх» состоится фестиваль «Рыбное место», который объединит музыку, живопись и современное искусство.

«Рыбное место» - перевод с хантыйского языка слова «Сургут». В рамках фестиваля состоятся игровые программы для детей и взрослых, тематические мастер-классы по созданию разнообразных рыб, будут работать арт-площадки и фотозоны, украсит всё это действо «Летучий театр», а также живые выступления Розы Карим, Алёны Поль, групп «Весна бэнд», «Coffee And Vanilla» и «Ива Нова».

Добавим, что питерская группа «Ива Нова» – это альтернативный этно-экстрим, который сочетает в себе славянские мотивы, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты. Вход свободный, без возрастных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU