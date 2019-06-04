В Югре реализуется национальный проект «Экология»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-04T10:39:33+03:00

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В Нижневартовске обсудили ход реализации национального проекта «Экология». По словам руководителя Природнадзора Югры Сергея Пикунова, национальный проект «Экология» требует взаимодействия и координации усилий всех структур.

- Югра участвует в семи проектах. Их необходимо реализовать к 2024 году. В автономном округе сложился положительный опыт работы с природопользователями через соглашения о сотрудничестве с правительством региона в сфере охраны окружающей среды. Я считаю, что автономный округ готов к реализации национального проекта «Экология», – констатировал он.

В рамках проекта планируется ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов.

До 88,1 процента будет увеличена доля югорчан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Доля же городского населения вырастет до 99 процентов.

Кроме того, к 2024 году в Югре будут проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 144,8 тысячи гектаров, созданы три новые особо охраняемые природные территории – «Реполовский кедровый бор», «Тундринский кедровый бор», «Ягельный», ежегодно будет высаживаться 4,5 миллиона лесных растений. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличится на 4372,8 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU