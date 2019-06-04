Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака
Мужчина ушёл из дома 20 мая
Две недели в Югре ищут пропавшего рыбакаФото: Татьяна Коркина
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Поисковики Нижневартовского района выехала на повторные поиски мужчины в Сургутском районе. Поиски идут в 15 километрах от посёлка Солнечный.
Как сообщает «Центроспас-Югория», за прошедшие сутки водолазным методом обследовано 1500 квадратных метров дна водоёма, мужчина не был найден.
В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование.
Напомним, заявление с просьбой о помощи в поиске мужчины поступило 20 мая. Тогда спасателями и водолазами учреждения «Центроспас-Югория» были обследованы лесной массив и водная акватория вблизи посёлка Белый Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU