2019-06-04T10:21:07+03:00
Общество

Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака

Мужчина ушёл из дома 20 мая
Алена Кульмухаметова
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Две недели в Югре ищут пропавшего рыбакаДве недели в Югре ищут пропавшего рыбакаФото: Татьяна Коркина
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Поисковики Нижневартовского района выехала на повторные поиски мужчины в Сургутском районе. Поиски идут в 15 километрах от посёлка Солнечный.

Как сообщает «Центроспас-Югория», за прошедшие сутки водолазным методом обследовано 1500 квадратных метров дна водоёма, мужчина не был найден.

В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование.

Напомним, заявление с просьбой о помощи в поиске мужчины поступило 20 мая. Тогда спасателями и водолазами учреждения «Центроспас-Югория» были обследованы лесной массив и водная акватория вблизи посёлка Белый Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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