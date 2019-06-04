Более половины жителей Ханты-Мансийска проголосовали за перенос воинской части из города

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-04T09:55:31+03:00

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В окружной столице состоялись общественные обсуждения вопроса о переносе военной части из района улицы Югорской за пределы города. В мероприятии приняли участие 130 человек.

Как сообщили в администрации Ханты-Мансийска, согласно интернет опросу, проведенному ранее в рамках краудсерсингового проекта «Мы вместе», более 64% респондентов, проголосовали за перенос воинской части из жилой застройки. В результате переговоров Министерства обороны России и правительства Югры достигнута договоренность о переносе военного объекта из городского микрорайона, который условно называется «Солдатское поле» на территорию Самаровского чугаса. Воинскую часть планируют передислоцировать в период с 2021 по 2022 годы.

По словам директора департамента градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска Елены Корчевской, на освобождённых земельных участках планируется строительство жилых домов и создание рекреационной зоны, в которую войдут физкультурно-оздоровительные сооружения, детские площадки, прогулочные парки. С учетом перспективы роста численности проживающих начато строительство второй очереди восьмой школы, завершится оно во втором квартале 2021 года. Комплексная застройка предусматривает создание благоприятной территории по программе «Двор без машин» с подземным паркингом.

ИСТОЧНИК KP.RU