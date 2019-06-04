2019-06-04T09:55:31+03:00
Общество

Более половины жителей Ханты-Мансийска проголосовали за перенос воинской части из города

На её месте появятся новые жилые дома и парки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На месте воинской части вырастут новые домаНа месте воинской части вырастут новые домаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В окружной столице состоялись общественные обсуждения вопроса о переносе военной части из района улицы Югорской за пределы города. В мероприятии приняли участие 130 человек.

Как сообщили в администрации Ханты-Мансийска, согласно интернет опросу, проведенному ранее в рамках краудсерсингового проекта «Мы вместе», более 64% респондентов, проголосовали за перенос воинской части из жилой застройки. В результате переговоров Министерства обороны России и правительства Югры достигнута договоренность о переносе военного объекта из городского микрорайона, который условно называется «Солдатское поле» на территорию Самаровского чугаса. Воинскую часть планируют передислоцировать в период с 2021 по 2022 годы.

По словам директора департамента градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска Елены Корчевской, на освобождённых земельных участках планируется строительство жилых домов и создание рекреационной зоны, в которую войдут физкультурно-оздоровительные сооружения, детские площадки, прогулочные парки. С учетом перспективы роста численности проживающих начато строительство второй очереди восьмой школы, завершится оно во втором квартале 2021 года. Комплексная застройка предусматривает создание благоприятной территории по программе «Двор без машин» с подземным паркингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова
Рыбный фестиваль пройдёт в Сургуте в День города
В Югре реализуется национальный проект «Экология»
Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака
В Мегионе открылся новый гемодиализный центр
Молодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублей
Кулинарный конкурс состоится в Урае
Житель Югорска четыре месяца пользовался деньгами с банковской карты приятеля
Когалымчан приглашают пройти бесплатную диагностику на наличие ВИЧ
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 370 тысяч рублей
За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали пять человек
В Междуреченском раскрыта кража велосипеда
Водоканал в отношении должников из Ханты-Мансийска пойдёт на радикальные меры
Уголовник из Югорска снова украл
Уровень воды в Оби не меняется двое суток
Вопросы с субсидиями, ЖКХ и жильём просят решить жители Ханты-Мансийска
В Югре стартовал телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить»
Правоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам
Жители Ханты-Мансийска задали губернатору Югры больше 100 вопросов
Югра перешла на цифровое вещание
В Ханты-Мансийске открыт сезон ремонта дорог
В Урае с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 4 июня: облачно, дожди и грозы