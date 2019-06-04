2019-06-04T09:43:14+03:00
Общество

В Мегионе открылся новый гемодиализный центр

В очереди нуждающихся в таком виде помощи состоят больше 500 человек
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе открылся новый гемодиализный центрВ Мегионе открылся новый гемодиализный центрФото: Татьяна Коркина
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Появление в городе гемодиализного центра позволит пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии, не ездить за получением сложной медицинской процедуры в Нижневартовск.

Как сообщили в правительстве Югры, обслуживание ведется с 08:00 до 22:00 бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Услугами центра также могут воспользоваться жители близлежащих населенных пунктов. Его мощность – 42 человека в смену.

Отметим, сегодня гемодиализные услуги населению оказывает порядка десяти медицинских учреждений. В очереди нуждающихся в таком виде помощи состоят больше 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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