В Мегионе открылся новый гемодиализный центр
В очереди нуждающихся в таком виде помощи состоят больше 500 человек
В Мегионе открылся новый гемодиализный центрФото: Татьяна Коркина
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Появление в городе гемодиализного центра позволит пациентам, нуждающимся в заместительной почечной терапии, не ездить за получением сложной медицинской процедуры в Нижневартовск.
Как сообщили в правительстве Югры, обслуживание ведется с 08:00 до 22:00 бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Услугами центра также могут воспользоваться жители близлежащих населенных пунктов. Его мощность – 42 человека в смену.
Отметим, сегодня гемодиализные услуги населению оказывает порядка десяти медицинских учреждений. В очереди нуждающихся в таком виде помощи состоят больше 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU