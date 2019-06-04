Молодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублей
Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, 21-летний житель Нижневартовска, работая специалистом кредитного отдела банка города в течение двух месяцев оформил четыре фиктивных кредитных договора. Банк одобрил кредиты и перечислил на счета злоумышленника более 950 тысяч руб. Похищенные деньги парень растратил по своему усмотрению.
Преступная деятельность обвиняемого была выявлена благодаря совместным действиям сотрудников полиции и кредитной организации. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU