2019-06-04T09:38:50+03:00
Происшествия

Молодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублей

Он оформил фиктивные договоры
Алена Кульмухаметова
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Молодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублейМолодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, 21-летний житель Нижневартовска, работая специалистом кредитного отдела банка города в течение двух месяцев оформил четыре фиктивных кредитных договора. Банк одобрил кредиты и перечислил на счета злоумышленника более 950 тысяч руб. Похищенные деньги парень растратил по своему усмотрению.

Преступная деятельность обвиняемого была выявлена благодаря совместным действиям сотрудников полиции и кредитной организации. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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