2019-06-04T09:28:43+03:00
Звезды

Кулинарный конкурс состоится в Урае

Принять в нём участие могут все желающие
Алена Кульмухаметова
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Кулинарный конкурс состоится в Урае. Фото с сайта администрации города УрайКулинарный конкурс состоится в Урае. Фото с сайта администрации города Урай
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Четыре номинации подготовили организаторы кулинарного конкурса для участников. Награждение состоится на празднике «Сабантуй».

Как сообщает администрация города Урай, жителей города приглашают к участию в кулинарном конкурсе традиционных национальных блюд . Конкурсантам можно заявить себя в номинациях «Творческий подход», «Оригинальность блюда», Еациональный колорит» и «Лучший семейный рецепт». Мероприятие пройдет 16 июня на празднике «Сабантуй».

Участвовать в кулинарном состязании могут все желающие, в том числе и предприятия города. Обязательное условие – принадлежность блюда к татаро-башкирской национальной кухне. Заявки принимаются уже сейчас по телефону 3-15-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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