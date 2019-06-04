Кулинарный конкурс состоится в Урае
Четыре номинации подготовили организаторы кулинарного конкурса для участников. Награждение состоится на празднике «Сабантуй».
Как сообщает администрация города Урай, жителей города приглашают к участию в кулинарном конкурсе традиционных национальных блюд . Конкурсантам можно заявить себя в номинациях «Творческий подход», «Оригинальность блюда», Еациональный колорит» и «Лучший семейный рецепт». Мероприятие пройдет 16 июня на празднике «Сабантуй».
Участвовать в кулинарном состязании могут все желающие, в том числе и предприятия города. Обязательное условие – принадлежность блюда к татаро-башкирской национальной кухне. Заявки принимаются уже сейчас по телефону 3-15-43.
ИСТОЧНИК KP.RU