СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-04T09:00:31+03:00

Житель Югорска четыре месяца пользовался деньгами с банковской карты приятеля. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в кражн, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой ХМАО, в январе 2019 года втайне от своего знакомого изменил ранее привязанный к его банковской карте номер телефона на свой. Далее на протяжении четырёх месяцев он незаметно для ее владельца переводил через мобильное приложение деньги на свои счета. Ущерб вышел на общую сумму 77 тысяч рублей.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU