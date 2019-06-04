2019-06-04T08:46:32+03:00
Общество

Когалымчан приглашают пройти бесплатную диагностику на наличие ВИЧ

Также можно будет определить уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом
Алена Кульмухаметова
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Когалымчан приглашают пройти бесплатную диагностику на наличие ВИЧ. Фото с сайта администрации города КогалымКогалымчан приглашают пройти бесплатную диагностику на наличие ВИЧ. Фото с сайта администрации города Когалым
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В рамках профилактики социально-значимых заболеваний 5 июня с 14.00 до 15.00 на базе Многофункционального центра «Мои документы» в Когалыме будет организована диагностическая площадка экспресс-оценки состояния здоровья горожан. Диагностику проводит центра здоровья при Когалымской городской больнице.

Как сообщили в администрации города, всем желающим будет предложено измерить артериальное давление, определить уровень углекислого газа в выдыхаемом воздухе, определить уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, пройти тестирование на ВИЧ бескровным способом, а также любой желающий сможет получить консультацию терапевта. Участники мероприятия получат памятки по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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