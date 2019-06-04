2019-06-04T08:41:58+03:00
Происшествия

Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 370 тысяч рублей

Преступники поджидают на бесплатных сайтах объявлений
Алена Кульмухаметова
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Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 370 тысяч рублейВсего за сутки югорчане перевели мошенникам 370 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Пострадавшие из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Сургута и Сургутского района перевели мошенникам более 370 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений.

Так, 34-летняя жительница Сургутского района отдала мошенникам 13000 рублей, желая приобрести детскую коляску. 24-летняя жительница Сургута при покупке автозапчастей лишилась 10500 рублей.

Две югорчанки лишились в общей сложности более 140 тысяч рублей, поверив аферистам, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и предлагали защитить банковские счета от действий мошенников.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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