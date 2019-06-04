СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-04T08:29:25+03:00

За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:45 3 июня в городе Сургут. Пострадали два пассажира.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, на улице Замятинская в Сургуте 59-летний водитель за рулём «Лады», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Лада», 28-летняя женщина и шестилетняя девочка.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9444 нарушения правил дорожного движения, задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU