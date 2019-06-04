2019-06-04T08:29:25+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали пять человек

Задержаны 13 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:45 3 июня в городе Сургут. Пострадали два пассажира.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, на улице Замятинская в Сургуте 59-летний водитель за рулём «Лады», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Лада», 28-летняя женщина и шестилетняя девочка.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 9444 нарушения правил дорожного движения, задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студента из Ханты-Мансийска обманули при покупке макета автомата Калашникова
Рыбный фестиваль пройдёт в Сургуте в День города
В Югре реализуется национальный проект «Экология»
Две недели в Югре ищут пропавшего рыбака
Более половины жителей Ханты-Мансийска проголосовали за перенос воинской части из города
В Мегионе открылся новый гемодиализный центр
Молодой кредитный специалист банка из Нижневартовска пойдёт под суд за кражу миллиона рублей
Кулинарный конкурс состоится в Урае
Житель Югорска четыре месяца пользовался деньгами с банковской карты приятеля
Когалымчан приглашают пройти бесплатную диагностику на наличие ВИЧ
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 370 тысяч рублей
В Междуреченском раскрыта кража велосипеда
Водоканал в отношении должников из Ханты-Мансийска пойдёт на радикальные меры
Уголовник из Югорска снова украл
Уровень воды в Оби не меняется двое суток
Вопросы с субсидиями, ЖКХ и жильём просят решить жители Ханты-Мансийска
В Югре стартовал телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить»
Правоверные мусульмане Югры сегодня празднуют Уразу-Байрам
Жители Ханты-Мансийска задали губернатору Югры больше 100 вопросов
Югра перешла на цифровое вещание
В Ханты-Мансийске открыт сезон ремонта дорог
В Урае с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 4 июня: облачно, дожди и грозы