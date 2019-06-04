В Междуреченском раскрыта кража велосипеда

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-04T08:01:49+03:00

Преступник не первый раз идёт «на дело»

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Полицейскими Кондинского района установлен подозреваемый в краже велосипеда. Мужчина несколько раз был судим.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, кражу совершил 47-летний мужчина в поселке Междуреченский по улице 60 лет ВЛКСМ. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Стоимость похищенного составила 12 000 рублей, правоохранителями изъят велосипед и возвращен законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, раскрыто 24, из них: восемь краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU